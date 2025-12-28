Sarıkamış'ın 111'inci yılınca dikkat çeken anma programı!

3

Burada 6 kişi çalışmaktayız. Hava soğuk, burası tam Kızılçubuk mevkii ve Osmanlı ordusunun burada son kez taarruz için toplandığı bir alan, biz de burada yapılacak program için kardan heykel yapmaya devam ediyoruz. 3-4 Ocak tarihi itibarıyla yapmış olduğumuz heykellerin açılışı yapılacak" dedi.