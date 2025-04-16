'Sarı altın çiftçinin umudunu yeşertti: Don vurdu ama Kanola ayakta kaldı

Çiftçimiz de bunu gördüğü için de ne yapıyor? Bu sefer kanolaya dönüş yapıyor. Seneye kanola daha da artacak. Neden artıyor? Kanola erken ekim ve erken biçim. Bu da ne anlama geliyor çiftçi için? Erken ekim ve kışın yağmurları ve soğuk havadan etkilenmiyor ve erken hasat edildiği için erken ürününü satıp parasını almış oluyor.