'Sarı altın çiftçinin umudunu yeşertti: Don vurdu ama Kanola ayakta kaldı
Trakya'da ayçiçeğine alternatif olan ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola ekilen tarlalar sarıya büründü. Edirne'de bazı yerlerde kar altında kalan kanolalar, bölgede yaşanan zirai dondan korundu. Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, "Kanola boynunu aşağı doğru büktü ve çiçeklerini mümkün olduğu kadar korudu. Ama bugün geldiğimizde o üzerindeki donu ve kırgınlığı atmış vaziyette ve şu anda kanola dimdik ayakta" dedi.
Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, (DHA)
• 16 Nisan 2025 - 11:55 • Son Güncelleme:
Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, (DHA)
• 16 Nisan 2025 - 11:55 • Son Güncelleme: