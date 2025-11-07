GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSapanca'da sır ölüm! Fenalaşan Filistinli iki arkadaş hastanede öldü
HaberlerGündem Haberleri Sapanca'da sır ölüm! Fenalaşan Filistinli iki arkadaş hastanede öldü

Sapanca'da sır ölüm! Fenalaşan Filistinli iki arkadaş hastanede öldü

07.11.2025 - 13:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde site içindeki bir villada fenalaşan Filistin uyruklu 2 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1Sapanca'da sır ölüm! Fenalaşan Filistinli iki arkadaş hastanede öldü

Olay, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu.

2Sapanca'da sır ölüm! Fenalaşan Filistinli iki arkadaş hastanede öldü

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan Zoabı ve Shahwan’ın kesin ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.