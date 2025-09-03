Şanlıurfa'dan çıkıyor, Amerika, Rusya ve Orta Doğu sofralarını süslüyor! 5 bin ton ihraç edilecek

3

Ziraat Mühendisi Mehmet Hanifi Torpil, bölgedeki üretimin önemine dikkat çekerek, "Siverek'te Nisan ayında domates ekimi başlar, temmuz ve ağustos aylarında hasat başlar. Topladığımız domatesleri beyaz çadırlar üzerinde parçalayarak, tuzlayarak güneş altında kurutmaya bırakıyoruz. Bir araba yükü kurutulduğunda İzmir ve Manisa'daki gıda fabrikalarına gönderiyoruz. Bu yıl ortalama 10 bin ton domates ekildi, bu yıl Siverek'ten elde etmesini amaçladığımız kuru domates 5 Bin tondur" dedi.