Samsunlu çiftçiye nefes aldıracak proje! 150 bin adet üretilecek, üreticinin geliri artacak
Samsun Atakum Belediyesi, tarımsal kalkınmada büyük bir adım attı. Meclisten geçen projeyle, 3,5 milyon TL'lik hibe kullanılarak yıllık 150 bin adet fide üretilecek. Ücretsiz dağıtılacak fidelerle Atakumlu çiftçinin üretim maliyeti sıfırlanırken, kazancı katlanacak.
Samsun'un Atakum Belediyesi 2026 Şubat Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumu, Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Yenimahalle Mahallesi Çavuşpınar Caddesi mevkiinde pazar yeri kurulmasına karar verilen toplantıda, Atakumlu çiftçiye nefes aldıracak fide üretim serası projesi, oy birliği ile kabul edildi.
Meclis Türkiye Belediyeler Birliğinden 3,5 milyon TL'lik hibe desteği alması için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e yetki verdi. Hibe, belediyeye ait yaklaşık 500 metrekarelik alanda oluşturulacak fide üretim serası için kullanılacak. Serada üretilecek domates, biber, salatalık gibi sebze fideleri ile kentin kırsal mahallelerinde tarımla uğraşan ailelere fide desteği verilecek.
Projeyle, farklı ilçelerde ve şehirlerdeki üreticilere sebze fideleri satılarak belediye ek gelir kazandırılması hedefleniyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in kentte hız kazandırdığı kırsal kalkınma çalışmaları, yıllık 150 bin adet sebze fidesi üretiminin hedeflendiği projeyle yeni bir boyut kazanacak.