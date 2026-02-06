Samsunlu çiftçiye nefes aldıracak proje! 150 bin adet üretilecek, üreticinin geliri artacak

2

Meclis Türkiye Belediyeler Birliğinden 3,5 milyon TL'lik hibe desteği alması için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e yetki verdi. Hibe, belediyeye ait yaklaşık 500 metrekarelik alanda oluşturulacak fide üretim serası için kullanılacak. Serada üretilecek domates, biber, salatalık gibi sebze fideleri ile kentin kırsal mahallelerinde tarımla uğraşan ailelere fide desteği verilecek.