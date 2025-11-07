Samsun'da hasatta sona gelindi, çiftçi kazandı! Rekor verim sağlandı

4

Toker, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin 34 liradan açtığı orta kalitede çeltik fiyatını daha sonra 36 liraya yükselttiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kalın taneli baldo pirinçte ise bu fiyat 41-42 liraya kadar yükseldi. Üreticiler açısından sezon gayet iyi geçti. Çeltik satacak üreticilerimiz mağdur olmadı. Önceki yıllarda harman döneminde çiftçimiz ucuz olarak çeltiği elinden çıkarıyor, harman sonu çeltik fiyatları yükseliyor ve üreticimiz mağdur oluyordu. Bu yıl üreticimiz açısından çok güzel bir sezon geçti. Fiyatlar yerini buldu."