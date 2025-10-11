Samsun'da fabrika gibi lise! Yurtlar ve hastanelerin temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyorlar: Yıl sonu ciro hedefi 20 milyon TL

1

Samsun'da "fabrika gibi lise" olarak bilinen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü temizlik malzemesi üretmeye devam ediyor. Kurumlar yaptıkları anlaşma gereği lise, yıl sonuna kadar 150 ton temizlik malzemesi üretmek için kolları sıvadı.