Salatalık yutunca rahatsızlandı, 3 yıl önce vücudunda tel unutulduğu ortaya çıktı! 'Kalbine ve ciğerlerine zarar vermiş'

8

Çok zor günler geçirdiklerini belirten anne Ötün, şunları söyledi:“Çocuğum yaklaşık 5,5 saat ameliyatta kaldı. Ameliyata giren doktor kötü bir şekilde çıkıyordu. Çok zor bir yerde olduğunu ve yorulduklarını söylüyordu. Malzeme atıyoruz, malzeme geliyor tel hiçbir gelmiyor, dedi. Sonra en son bir doktor çıktı, ‘İki seçeneğimiz var. Ya açık kalp ameliyatı ya da çocuk ömür boyu o tele maruz kalacak’ dediler. Her iki seçenekte benim için çok acıydı. Sonra profesör girdi ameliyatına başardılar. Çıkardılar. Şu anda kalp kapakçığında sorun varmış. Çocuğum bundan dolayı tedavi oluyor. Çok acılı günler geçirdik. Çok zor günler geçirdik. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. Doktorlar söylediğinde inanamadım. Şok oldum. Çünkü çocuğum 3 sene boyunca takipli hasta olduğumuz için sürekli Diyarbakır’a, Ankara’ya sürekli gidip geliyoruz. İnanamadım ben. Kendi gözlerimle görmeyene kadar inanmadım. Çok kötü olduk.”