Sakarya'nın sembolü asırlık çınar ağaçları kurudu! Mahalleli yardım bekliyor: 'Sebebi sıcak değil'

5

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mı bakıyor, Orman İşletmesi mi bakıyor bilmiyoruz ama şu an bu sorun sadece Akyazı'da değil, Sapanca ve Hendek'te de var. Yaprakları dökülüyor, bir hafta içinde kuruyor. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Kuruyan ağaçların yerinde yaklaşık 70 tane yeni fidan aldık ve dikimine de başladık" dedi.