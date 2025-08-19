Sakarya'nın sembolü asırlık çınar ağaçları kurudu! Mahalleli yardım bekliyor: 'Sebebi sıcak değil'
Kaynak : İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan asırlık anıt ağaçlar, hızla kurumaya başladı. Son aylarda yapraklarını döken ve kısa sürede tamamen kuruyan bu dev ağaçlar, sadece Akyazı'da değil, Sapanca ve Hendek gibi çevre ilçelerde de görülerek bölge halkını endişelendirdi. Mahalle sakinleri, yüzlerce yıllık bu ağaçların hızla yok olmasının doğal bir felaket olduğunu belirtirken ağaçların kurumasının sebebinin sadece sıcaklık olmadığını sebebinin araştırılması gerektiğini dile getirdi.
Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde bulunan onlarca çınar ağacı kurudu. Endişelenen mahalleli, bu durumun sadece kendi bölgelerinde yaşanmadığını Sapanca ve Hendek ilçelerinde de çınar ağaçlarının kuruduğunu aktardı. Şehrin farklı bölgelerinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının hızla kuruması, hem doğal mirası hem de mahalle yaşamını tehdit ediyor.
Son aylarda yapraklarını dökerek kısa sürede kuruyan çınarların sayısının artması üzerine vatandaşlar, bu durumun yalnızca tek bir bölgeye özgü olmadığını belirtti.
Yer yer kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilmeye başlanırken, mahalle sakinleri bunun yeterli olmayacağını vurgulayarak kalıcı ve bilimsel bir çözüm çağrısında bulundu.
Bahçesindeki yaklaşık 200 yıllık çınarların kurumaya başladığını söyleyen Yusuf Sağlam, "Yaklaşık 200 yıllık çınar ağaçları kurumaya başladı. Yetkililerden bir çare bekliyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mı bakıyor, Orman İşletmesi mi bakıyor bilmiyoruz ama şu an bu sorun sadece Akyazı'da değil, Sapanca ve Hendek'te de var. Yaprakları dökülüyor, bir hafta içinde kuruyor. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Kuruyan ağaçların yerinde yaklaşık 70 tane yeni fidan aldık ve dikimine de başladık" dedi.
Taşburun Mahalle Muhtarı Engin Furuncuoğlu ise, "Son aylarda mahallemizde yüzü aşkın yaşlı çınarda kuruma meydana geldi. Tahlil yaptırdık, suların çekilmesinden kaynaklandığını söylediler. Henüz kurumayanlar da var ama onlara da sıçrıyor. Tamamı yok olmadan önlem alınmalı" diye konuştu.
Mahalle sakini Murat Furuncu da, "Ben 55 yaşındayım, bu ağaçları bildim bileli burada görüyorum. En az yüz yıllık ağaçlar gölgesinde oturup serinliyorduk, maalesef birçoğu kurudu. Büyük ihtimalle suyun çekilmesinden kaynaklanıyor. İki yıldır bu sorun devam ediyor. Yetkililerden bu konuya ilişkin bir an önce çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.