Sakarya’nın girişine nefes olacak proje! Düğmeye basıldı, tarih verildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşımı altyapısını güçlendirecek, şehre girişleri daha konforlu hale taşıyacak SEDAŞ Kavşağı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısında 2026 yılını işaret eden Başkan Alemdar, bilimsel tespitlerin yapıldığını, ön projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade etmişti. TEK Yokuşu olarak bilinen Orhan Gazi Caddesi’nde bulunan SEDAŞ Kavşağı’nın dönüştürülmesini içeren çalışma için Başkan Alemdar’ın talimatıyla düğmeye basıldı ve ilk adım atıldı. SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi kapsamında kavşaktaki trafik yoğunluğunu tespit etmek için teknik ekiplere ait dron kameralar havalanarak özellikle sabah iş başlangıcı ve akşam mesai bitimi saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu kaydetmeye başladı. Video kayıtları üzerinden kavşak içi, dışı, çevresi ve bölgedeki trafik hareketliliği izlenecek ve projenin ölçeği, yapılacak olan analize göre belirlenecek.