Sakarya'da Ramazan hazırlıkları erken başladı! Kadınlar bir araya gelip imece usulü hazırlıyor

20.11.2025 - 17:08

Kaynak : İHA

Sakarya'nın çeşitli mahallelerinde asırlık imece usulü geleneği yeniden hayat buldu. Komşular bir araya gelerek Ramazan hazırlıklarına erken başlayıp geleneksel yöntemlerle yufka yapıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde ev hanımları, Ramazan ayına hazırlık çerçevesinde geleneksel yöntemlerle yufka yapımına başladı.

Mahalle meydanında bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren yaktıkları fırınlarda el açması yufkalarını pişirerek hem kışlık hem de Ramazanlık ihtiyaçlarını hazırlıyor.

Yıllardır sürdürülen imece geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, birlikte çalışmanın bereketine vurgu yaptı. Açılan ve pişirilen yufkalar özenle istiflenerek Ramazan sofraları için hazır hale getiriliyor.

Her yıl tekrarlanan bu toplu çalışma geleneği, Konak Mahallesi’nde komşuluk ilişkilerini güçlendirirken, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu da şimdiden yaşatıyor.