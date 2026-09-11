Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

1

Sakarya'da İl Ormanı Tabiat Parkı'nı ve Acarlar Longozu'nu 3 aylık yaz sezonunda 550 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre düzenlemeleri, bakım çalışmaları ve ziyaretçi konforunu artıran dokunuşlarla şehrin önemli doğal yaşam alanlarından Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı, yaz aylarında yoğun ilgi gördü.