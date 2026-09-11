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Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

11.09.2026 - 08:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sakarya’nın doğal güzellikleri yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. İl Ormanı Tabiat Parkı ve Acarlar Longozu, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde adresleri arasında yer aldı.

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1Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

Sakarya'da İl Ormanı Tabiat Parkı'nı ve Acarlar Longozu'nu 3 aylık yaz sezonunda 550 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre düzenlemeleri, bakım çalışmaları ve ziyaretçi konforunu artıran dokunuşlarla şehrin önemli doğal yaşam alanlarından Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı, yaz aylarında yoğun ilgi gördü.

2Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

Yürüyüş parkurları, yeşil dinlenme alanları, göl manzarası ve spor aktivitelerine uygun yapısıyla İl Ormanı, aileler, gençler ve sporla ilgilenenler tarafından dört mevsim tercih ediliyor.

3Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

Yaz mevsimi boyunca en çok tercih edilen doğal yaşam alanlarından biri olan İl Ormanı Tabiat Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 420 bin ziyaretçiyi ağırladı.

4Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu ise son 3 ayda 130 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

5Sakarya’da herkes buraya koştu! Saklı cenneti görenler hayran kaldı

Suyun ve ormanın iç içe geçtiği eşsiz doğasıyla dikkati çeken longoz, nilüferlerin çevrelediği su koridorları, kendine özgü bitki örtüsü ve kuş sesleri eşliğinde uzanan 1,5 kilometrelik ahşap yoluyla ziyaretçilere doğanın kalbinde yürüyüş imkanı sunuyor.Zengin su ekosistemine sahip longoz, Sakaryalıların yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerden de ilgi görüyor.

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