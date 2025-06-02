Sakarya'da görme engelli sporcu kitap yazdı

"Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum"
Yazdığı notları şiir kitabı haline getiren görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Bilgisayarda tutuyordum ve silmiyordum. Toparlayınca şiir kitabı ortaya çıktı. Bazı arkadaşlarımla şiirlerimi paylaştım, kendileri bunların bir kitap olarak basılabileceğini söylediler ve bu yola girmeye karar verdim. Bilgisayarda, görme engellilere özel yazılımlar kullanıyorum aynı zaman da kendim de yazılımcıyım. Görme engelli insanlara yazılım, donanım işlerinde yardımcı oluyorum. Ekranda normal insanların fareyle ulaştığını biz görme engelliler, klavye üzerinden yapıyoruz. Yazı yazmaktan, program yazmaya, mailden sosyal medyada gezmeye kadar her şeyi yapabiliyoruz" dedi.