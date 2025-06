Sakarya'da görme engelli sporcu kitap yazdı

"Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır"

Engelli bireylere mesaj veren Durdurmuş, "Görme engelli bireylerimiz kendilerini geliştirmek için öncelikle ilk yapacakları iş bağımsızlıklarını kazanmaktır. Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır. Bu sebeple öncelikli hedefleri kendi kendilerine yetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ardından ne yaparlarsa yapsınlar bir tane bilgisayar edinsinler ve dünyaya giriş yapsınlar. Bundan sonrasında ise istedikleri her şeyi rahat bir şekilde yapabilirler. Ailem benim her zaman yanımda durdu. Her zaman bu hayatta imkanlar dahilinde elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.