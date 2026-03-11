Sakarya'da el sanatları kursları kadınlara hem terapi hem de iş oluyor!

6

16 yıldır usta öğreticilik yapan Kadriye Ulusoy, kursların ekonomik katkısının yanı sıra ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Ulusoy, "Şuanda aktif olarak 25 öğrencim var. Burada örgü, tığ gibi el sanatı tekniklerinin hepsini öğretiyoruz. Sadece örgü olarak değil, kursumuzun terapi gibi, ruh sağlığı için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız evde oturmasınlar; böyle kurslara gelsinler öğrensinler ve ailelerine katkıda bulunsunlar. Herkes bir kazak örse aile bütçesine katkı olur" diye konuştu. Kursa katılan emekli Sebahat Şahin, kursta vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Hocamızın eşliğinde güzel şeyler örüyoruz. Aynı zamanda da güzel dostluklar kuruyoruz, vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.