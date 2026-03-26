GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Sakarya'da 46 yıl sonra ortaya çıktı! Gölet suyu saniyeler içinde kayboldu: Mahalleli endişeli

26.03.2026 - 10:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 46 yıl önce içme suyuna karıştığı gerekçesiyle kapatılan mağara, meydana gelen çökme sonrası yeniden ortaya çıktı. Gölet suyunun aniden boşalıp farklı bir noktadan yüzeye çıkması bölge halkında tedirginlik yaratırken, SASKİ ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 46 yıl önce kapatıldığı öğrenilen bir mağara, meydana gelen çökme sonrası yeniden ortaya çıktı. Gölet suyunun aniden boşalması ve farklı bir noktadan yeniden yüzeye çıkması mahallede tedirginliğe sebep oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi Dınbazlar Sokak'ta bulunan doğal oluşum gölette meydana gelen olayda, mağaradan gelen suyun içme suyunu karıştığı gerekçesiyle yaklaşık 46 yıl önce Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kapatılan mağaranın ağzında çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından göletteki su kısa sürede boşalırken, suyun yer altından ilerleyerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Güven Mahallesi'nde bulunan bir su dere yatağından çıktığı gözlendi.

Mahalle sakinleri, mağaranın köyün altından uzanan geniş bir yer altı hattına sahip olduğunu ve yıllar önce suyun içme kaynaklarına karışması sebebiyle Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kapatıldığını ifade etti. Yaşanan çökme ile birlikte yer altındaki su hareketliliğinin yeniden ortaya çıkması, bölgede benzer çökmelerin yaşanabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

Olay sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, hem gölet çevresinde hem de mahallede farklı noktalarda kontroller gerçekleştirerek suyun akış yönü, zemin yapısı ve muhtemel risklere ilişkin teknik değerlendirmelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca göletin büyük bir bölümünden suyun çekilmesiyle birlikte acı bir tablo da ortaya çıktı. Suyun çekilmesiyle birlikte gölette yaşayan çok sayıda balık akıntıyla yer altına sürüklenirken, bazı balıklar ise çekilen suyun ardından çamurda mahsur kaldı. Çökmeyle yok olan gölet ve çökme alanı dron ile görüntülendi.