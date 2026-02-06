Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında düzenlenen yürüyüşte ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı faaliyetleri çerçevesinde Sezi Eratik Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturan kalabalık, marşlar eşliğinde yürüdü.
İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri ve vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, milli birlik ve beraberlik mesajları verildi.
"Sevgi ve saygıyı güçlendirmeye yönelik etkinlikler yaptık"
Okul Müdürü Orhan Bülbül yaptığı açıklamada, "Haftanın ilk gününden itibaren öğrencilerimizin bayrağımıza olan sevgi ve saygısını güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler yaptık.
Bu anlamlı hafta kapsamında, öğrencilerimizde milli birlik ve beraberlik bilincini pekiştirmeyi amaçlayan Bayrak Sevgisi Yürüyüşü'nü öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik" dedi.
Bülbül, yürüyüşün öğrencilerde milli değerleri yaşatmak ve birlik ruhunu güçlendirmek adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, programa katkı sunan herkese teşekkür etti.