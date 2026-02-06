GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü
HaberlerGündem Haberleri Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

06.02.2026 - 23:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında düzenlenen yürüyüşte ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü.

1Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı faaliyetleri çerçevesinde Sezi Eratik Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

2Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturan kalabalık, marşlar eşliğinde yürüdü.

3Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri ve vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, milli birlik ve beraberlik mesajları verildi.

4Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

"Sevgi ve saygıyı güçlendirmeye yönelik etkinlikler yaptık"

Okul Müdürü Orhan Bülbül yaptığı açıklamada, "Haftanın ilk gününden itibaren öğrencilerimizin bayrağımıza olan sevgi ve saygısını güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler yaptık.

5Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

Bu anlamlı hafta kapsamında, öğrencilerimizde milli birlik ve beraberlik bilincini pekiştirmeyi amaçlayan Bayrak Sevgisi Yürüyüşü'nü öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik" dedi.

6Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

Bülbül, yürüyüşün öğrencilerde milli değerleri yaşatmak ve birlik ruhunu güçlendirmek adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

7Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü
8Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü
9Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü
10Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü
11 Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü