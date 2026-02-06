Sakarya Karasu'da sokaklar Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü

4

"Sevgi ve saygıyı güçlendirmeye yönelik etkinlikler yaptık"



Okul Müdürü Orhan Bülbül yaptığı açıklamada, "Haftanın ilk gününden itibaren öğrencilerimizin bayrağımıza olan sevgi ve saygısını güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler yaptık.