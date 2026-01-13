GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi
HaberlerGündem Haberleri Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

13.01.2026 - 19:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kıyı erozyonu neticesinde Karadeniz'e kıyısı olan arsanın istinat duvarı yıkıldı. Bir günde yaklaşık 50 metre içeri giren deniz, bölgede bulunan taşınmazlar için de tehdit oluşturdu.

1Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde olumsuz hava şartları ve denizin şiddetli dalgaları sebebiyle kıyı erozyonu meydana geldi.

2Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Bölgede bulunan bir arsanın istinat duvarı dalgaların tahribatına dayanmayarak yıkıldı.

3Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz yaklaşık 50 metre içeri girdi.

4Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Bölgedeki arsanın bir kısmını alan ve yola yaklaşan erozyon, taşınmazlar ve bölge halkı için tehdit oluşturdu.

5Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

"Deniz yola kadar çıktı"

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, "Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı.

6Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor.

7Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu. Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor.

8Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı. Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir" diye konuştu.

9Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi
10Sakarya Karasu'da korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi