Sahafta gördüğü broşür hayatının dönüm noktası oldu: Sevgi evlerinde yetişen Nazlı Can'a Kraliyet Müzik Akademisi'nden tam burs

'İNSÜLİNİ KENDİM YAPINCA ÖĞRETMENİM GİTAR ÇALMAYI ÖĞRETTİ'

Doğuştan tip-1 diyabet hastası olduğu için insülin kullandığını söyleyen Nazlı Can Bedük, "İlkokulda okurken müzik öğretmenim insülinlerimi yapmadığımı fark etmişti. Ve ben çok yoğun rahatsızlanıyordum. Bundan kaynaklı eğer insülinlerimi düzenli yaparsam ve kendim yapmaya cesaret edersem, bana gitar öğreteceğini söylemişti. Ve o gitarı çalmak benim için imkansızı başarmak gibi bir şeydi. Sonrasında ben buna inat iğneye olan korkumu yendim ve insülinlerimi kendim yapmaya başladım. İlk gitarı öğrenmem bu şekilde oldu. Sonrasında her sıkıştığımda, her depresyona girmeye başladığımda, kendimi her hastalık konusunda kötü hissettiğimde, gitarla ilgileniyordum, gitarı çalıyordum. Kendimi o şekilde ödüllendiriyordum. Kendimi keşfetmem bu şekilde oldu" dedi.