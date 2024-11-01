Sahafta gördüğü broşür hayatının dönüm noktası oldu: Sevgi evlerinde yetişen Nazlı Can'a Kraliyet Müzik Akademisi'nden tam burs

Bedük, kendisi gibi yetiştirme yurdunda büyüyen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ses ve viyola sanatçısı olan Ayşe Atam'ın yönlendirmesiyle de 'ezgi' kulağının keşfedildiğini anlatarak, "Benim için aslında bir konservatuvar hayaldi. Çünkü bambaşka bir noktada akademi olarak ilerlemek istiyordum. Ayşe Atam bunun bir hayal olmadığını söyledi. Bu yoldan devam edebileceğimi söyledi ve ben de onun izninden gitmek istedim. Ve tabii ki sadece Ayşe Atam değil, yine Merve Başoğlu da bu yolda bana önder oldu" diye konuştu.