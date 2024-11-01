Sahafta gördüğü broşür hayatının dönüm noktası oldu: Sevgi evlerinde yetişen Nazlı Can'a Kraliyet Müzik Akademisi'nden tam burs
Ankara'da devlet korumasında yetişen ve küçük yaşta müzik yeteneğini keşfeden Nazlı Can Bedük (21), sahafta gezerken tanıtım broşürünü gördüğü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'ni (Royal Academy of Music) tam burslu olarak kazandı. Bedük, "Amacım oradaki eğitimimden sonra ülkeme dönüp Türk halk müziğine, Türk sanat müziğine katkı sağlayarak dünya çapında geniş bir alanda tanıtmak istiyorum" dedi.
Aybala MELEK-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
• 01 Kasım 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
Aybala MELEK-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
• 01 Kasım 2024 - 14:36 • Son Güncelleme: