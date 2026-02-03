Sağlık çalışanları bile inanamadı! Daha önce 21 kez ameliyat oldu böbreğinden tam 295 taş çıktı!
03.02.2026
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, benzerine az rastlanır bir başarıya imza attı! Hayatı boyunca böbrek taşları nedeniyle tam 21 kez ameliyat masasına yatan 57 yaşındaki Abdurrahman Bulut, şiddetli ağrılarla hastaneye başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından gerçekleştirilen titiz operasyonun ardından, hastanın böbreğinden tam 295 adet taş çıkarıldı. Sağlık çalışanlarının çıkan taşlarla 'Ağrı 04' yazdığı o anlar kameralara yansırken, tıp dünyasını şaşırtan bu rekor operasyonun detayları herkesi hayrete düşürdü.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat eden Abdurrahman Bulut’un (57) böbreğinde taş olduğu belirlendi. Daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş ameliyatı geçiren Bulut’un böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.
Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Kayhan Tarım tarafından gerçekleştirilen operasyonda Abdurrahman Bulut’un böbreğindeki 295 taş başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sağlık çalışanları çıkan taşlardan Ağrı 04 yazdı.