Safranın başkenti UNESCO mirası ziyaretçilerini bekliyor! Eskipazar Hadrianopolis'te erken hristiyanlık mozaikleri ortaya çıktı: İşte 6 bin yıllık tarih

Bölgede yaklaşık 6 bin yıl önce yerleşimin, iskan faaliyetlerinin başladığını aktaran Çelikbaş, "Çalışmalarımızda şu ana kadar 9 yapının, bir bölümü tamamen, bir bölümü kısmen kazı çalışması tamamlandı. Bunun beşini çeşitli restorasyon ve koruma çalışmalarıyla teşhire açtık. Gezi yollarımızı da tamamladık. Ziyaretçi merkezimiz tamamlandı. Şu anda kazısı tamamlanan ve teşhire açılan yerleri ziyaretçilerimiz rahatlıkla gezip görebilir." dedi.



Çelikbaş, kentte bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan mozaikleri de ziyaretçilerin görebileceğine işaret ederek "Hadrianopolis, doğa ve tarihi buluşturan Anadolu'daki ender kentlerden biridir. Ayrıca Ege ve Akdeniz'deki kentlerin aksine aslında yöresel kültür ve sanatı gösteren ender kentlerdendir." ifadelerini kullandı.