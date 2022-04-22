Safiye Soyman'dan Seda Sayan - Çağlar Ökten açıklaması!
Ünlü isimler prodüktör Kemal Aslan’ın Uluorta’da verdiği iftarda bir araya geldi. Katılımcılar arasında yer alan Safiye Soyman, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan yakın dostu Seda Sayan ile müstakbel eşi arasındaki yaş farkı hakkında konuştu.
Müzik dünyasının sevilen isimleri, yapımcı prodüktör Kemal Aslan’ın Uluorta’da verdiği iftarda bir araya geldi. Fasıl grubunun şarkı ve türküleri eşliğinde oruçlar açıldı. Umut Akyürek’in seslendirdiği ‘Bülbül’ ilahisi de davetlilerden büyük beğeni topladı.
Soner Sarıkabadayı, Selahattin Alpay, Safiye Soyman, Aslı Hünel, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Sevcan Orhan, Esra Özmen, Umut Akyürek, Jale, Reyhan Karaca, Selen Görgüzel, Sibel Alaş, Metin Özülkü, Ömür Gedik, Öykü Gürman, Türkü, Göknur Onur, Merve Demirci, Nihan Akın, Gökçe Kırgız ve Taner Yılmaz gibi birçok ismin aileleriyle birlikte katıldığı iftar yemeğinde Ramazan ayının tüm gelenekleri yerine getirildi.
"SEDA SAYAN'IN DÜĞÜNE KATILAMAYACAĞIM"
Geçtiğimiz haftalarda ikilinin 7 Mayıs'ta Prag'da gerçekleşecek nikahına katılamayacağını açıklayan Soyman, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Damadı çok sevdim, çok efendi. Yakışıyorlar birbirlerine. Seda da aşık, Çağlar’a göre daha fazla aşık. O aşık olmazsa hiçbir şeye ‘Evet’ demez. Seda ile Çağlar’ın nikahına katılamayacağım, o tarihte programım var. Gidemeyeceğim, gidersem öbür arkadaşlarına da ayıp olur. Sadece Seda ve Çağlar gidecek, yanında kuaför falan olacak başka kimse olmayacak. ‘Beni bu sefer mazur gör’ dedim. Daha önceden programım var. Geldikten sonra bir yemek verecekler. Eğer programım iptal olursa nikaha giderim."
Ardından Sayan ile dostluğundan bahseden ünlü şarkıcı, "Ben Seda’yı bu zamana kadar aşk konusunda çok uyardım. Birbirimizi dinleriz kendisi çok akıllı insan olduğu için tartıp ölçer. 30 senelik arkadaşız, kardeş gibiyiz. Birlikte dizi izleriz, konuşuruz. Her şeyimi Seda’ya danışırım, yaptığım değişiklikleri sorarım. Bana çok olumlu katkıları oldu" dedi. Soyman, "Seda ile telefonda saatlerce konuşurduk, Çağlar’dan sonra artık konuşma süremiz azaldı. Artık eşi var, daha yeniler" sözleriyle de meslektaşına takılmıştı.
SOYMAN'DAN 'YAŞ FARKI' YORUMU
Katılımcılar arasında yer alan Safiye Soyman da yakın arkadaşı Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, müstakbel damat adayının müzikal eğitimi ve karakterine de methiyeler düzerek; "Yaş dediğiniz nedir ki? Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum ama kısmetime Faik geldi, 22 senedir beraberiz" ifadelerini kullandı.
NİKAHIN DETAYLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI
İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, düğünüyle ilgili detayları, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" diyerek açıklamıştı.
HÜNEL'DEN TÜRKÜ MÜJDESİ
Aslı Hünel de iftar yemeği çıkışında yeni çalışmasının bir türkü olduğunu belirterek ¨Yıllardır sahnelerimde okumuştum ama single yapmamıştım, ilk kez bir türkü seslendireceğim¨ diyerek sevenlerine müjde verdi.
Selahattin Alpay, yüzünü eskitmemek için yayınlara çıkmaya çok sıcak bakmadığı gibi bir espri yaparak şimdiden herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlamak istediğini söyledi.