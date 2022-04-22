Safiye Soyman'dan Seda Sayan - Çağlar Ökten açıklaması!

"SEDA SAYAN'IN DÜĞÜNE KATILAMAYACAĞIM"

Geçtiğimiz haftalarda ikilinin 7 Mayıs'ta Prag'da gerçekleşecek nikahına katılamayacağını açıklayan Soyman, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:



"Damadı çok sevdim, çok efendi. Yakışıyorlar birbirlerine. Seda da aşık, Çağlar’a göre daha fazla aşık. O aşık olmazsa hiçbir şeye ‘Evet’ demez. Seda ile Çağlar’ın nikahına katılamayacağım, o tarihte programım var. Gidemeyeceğim, gidersem öbür arkadaşlarına da ayıp olur. Sadece Seda ve Çağlar gidecek, yanında kuaför falan olacak başka kimse olmayacak. ‘Beni bu sefer mazur gör’ dedim. Daha önceden programım var. Geldikten sonra bir yemek verecekler. Eğer programım iptal olursa nikaha giderim."



Ardından Sayan ile dostluğundan bahseden ünlü şarkıcı, "Ben Seda’yı bu zamana kadar aşk konusunda çok uyardım. Birbirimizi dinleriz kendisi çok akıllı insan olduğu için tartıp ölçer. 30 senelik arkadaşız, kardeş gibiyiz. Birlikte dizi izleriz, konuşuruz. Her şeyimi Seda’ya danışırım, yaptığım değişiklikleri sorarım. Bana çok olumlu katkıları oldu" dedi. Soyman, "Seda ile telefonda saatlerce konuşurduk, Çağlar’dan sonra artık konuşma süremiz azaldı. Artık eşi var, daha yeniler" sözleriyle de meslektaşına takılmıştı.