Sadece suyla rengarenk üretiliyor! Piyasayı altüst etti: Taleplere yetişemiyorlar

Anıl Yolcular İrik, pembe, sarı, mor, beyaz, sarı-kırmızı gibi çift renklerde üretim yaptıklarını kaydetti. Suda üretim ile alandan tasarruf sağlandığını aktaran İrik, topraklı tarımda üretimde daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Suda üretimin her açıdan avantajlı olduğunu anlatan İrik, "Yurt dışından soğan alıyoruz. Bunları taslarımıza dik dikimlerini gerçekleştiriyoruz, bir ay kadar depoda köklenmelerini ve büyümelerini bekliyoruz. Bir ay sonunda araziye alıyoruz." ifadelerini kullandı. İrik, herhangi bir şekilde ilaç ve gübre kullanmadan doğal bir şekilde üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.