Sadece 3 onayla 700 bin TL'sini kaybetti! Faizsiz kredi reklamına kandı, başkasının vergi borcunu ödedi

Müvekkili Gülten Ünveren ile birlikte savcılığı gelip suç duyurusunda bulan Avukat Seçil Tercan, "Ustaca yapılan bir dolandırıcılıkla, el çabukluğu ve sistemli hareket ederek kendisi dolandırılmıştır. Zira kredi kartından oluşturulup sanal kart aracılığıyla çekilen limit, bankanın limiti olarak vergi dairesine yatırılmaktadır. Vergi dairesine paranın yatırılması ne anlama geliyor? Bu kişilere ulaşmamızın zor olması ve paraların farklı farklı kişilerin hesaplarına geçmesi nedeniyle tekerrür hükümleri oluşmamaktadır. Yargılama sırasında bu dolandırıcıların yakalanması halinde daha az ceza almaları için böyle bir sistem kurulmuştur. Tecrübelerimize dayanarak ve kanaatimizce, vergi dairesine paranın yatırılması; halk arasında ‘para kırdırma' olarak bilinen, şahıslardan düşük miktarda para alınıp bu parayla onların yüksek vergi borçlarının ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde dolandırıcılar bu yöntemi kullanmaktadır. Öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Para henüz provizyondayken, yani işlem onaylanmamışken bankaya da başvurduk. Ancak banka işlemi durdurmadı. Bu durumun bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bankaya karşı hukuki yollara da başvuruyoruz ve tazminat davası açıyoruz" diye ekledi.