Rusya'da gördü, Türkiye'ye dönünce üretmeye başladı! Fiyatı 20 bin lira! Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor

4

Peletli sobaların fiyatlarının model ve tasarıma göre değiştiğini belirten Ürkmez, "Ürünlerimiz 7 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Elektronik aksamı bulunmayan, tamamen hava ile çalışan bir sistem. Zehirlenme riski yok. Konutlarda, bağ ve dağ evlerinde, kafeteryalarda sıkça tercih ediliyor. Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına kargo ile gönderim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.