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GalatasarayRıdvan Dilmen'den çok sert sözler! 'Burası Uganda değil hocam...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! 'Burası Uganda değil hocam...'
• 08 Mayıs 2022 - 07:25 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! 'Burası Uganda değil hocam...'

Dün akşam 0-0 sona eren Başakşehir - Galatasaray maçından sonra 90 dakikanın yorumunu yapan Rıdvan Dilmen, İspanyol teknik adam Domenec Torrent için "ligi çok küçümsüyor. Yanlış anlaşılmasın ama burası da Uganda Ligi değil. Bu kadronun bu sıralamada yer alacak kadar kötü bir kalitesi yok, bu saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

• 08 Mayıs 2022 - 07:25 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi.

2Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Başakşehir'in ikinci yarıda oynadığı 30 dakikalık bölüm gerçekten yüksek kalite bir oyundu. Bu maçın sonunda Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiğini söyleyebiliriz."

3Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Torrent ikinci yarının başlarında yaptığı Pulgar değişikliği ile skoru korumaya yönelik bir hamle yaptı."

4Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Barış Alper Yılmaz son dakikalarda 2 pozisyonun içinde var. Takım böyle bir durumdayken Morutan, Barış gibi isimlerin daha çok forma giymesi gerektiğini düşünüyorum."

5Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Berkan, Taylan ve Pulgar'dan oluşan bir orta sahanın önünde oynamak bir forvet için zulüm gibi bir şeydir herhalde. Pas mı atarlar iftira mı belli değil!"

6Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Fatih Terim takımdan çok erken ayrıldı. Takımın başında olsaydı muhtemelen yine şampiyon olamazdı ama cebinde 60 puan olurdu."

7Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Torrent, ligi çok küçümsüyor. Yanlış anlaşılmasın ama burası da Uganda Ligi değil. Bu kadronun bu sıralamada yer alacak kadar kötü bir kalitesi yok, bu saygısızlıktır."

8Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Torrent'in taktik disiplin sağlama arzusunu anlayabiliyorum ancak takımın Torrent ile olan puan ortalamasına bakalım, son yılların en kötülerinden biridir. Torrent için özgeçmişine Galatasaray eklemek büyük bir olay."

9Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

"Emre Belözoğlu bana göre dünya çapında bir teknik direktör olacak. Başakşehir ile 2.00 puan ortalaması yakalamış durumda. Gerçekten çok kafa yoruyor bu işe."

10Rıdvan Dilmenden çok sert sözler Burası Uganda değil hocam...

 

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