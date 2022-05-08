• 08 Mayıs 2022 - 07:25 • Son Güncelleme:
Rıdvan Dilmen'den çok sert sözler! 'Burası Uganda değil hocam...'
Dün akşam 0-0 sona eren Başakşehir - Galatasaray maçından sonra 90 dakikanın yorumunu yapan Rıdvan Dilmen, İspanyol teknik adam Domenec Torrent için "ligi çok küçümsüyor. Yanlış anlaşılmasın ama burası da Uganda Ligi değil. Bu kadronun bu sıralamada yer alacak kadar kötü bir kalitesi yok, bu saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
• 08 Mayıs 2022 - 07:25 • Son Güncelleme:
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi.
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"Torrent ikinci yarının başlarında yaptığı Pulgar değişikliği ile skoru korumaya yönelik bir hamle yaptı."
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"Fatih Terim takımdan çok erken ayrıldı. Takımın başında olsaydı muhtemelen yine şampiyon olamazdı ama cebinde 60 puan olurdu."
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