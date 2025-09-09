Rekolte düştü, fiyatı yüzde 500 arttı! Kilosu 700 TL'den kapış kapış gidiyor

4

Baklavacıların kazançlarından fedakarlık yapması gerektiğini söyleyen Azmi Çelik, "Baklavacıların da bu konuda adil olması gerekiyor. Cevizli baklavayı da neredeyse fıstıklı baklava fiyatına satıyorlar. Geçen sene rekolte rekoru kırılmasına rağmen fiyatlar düşüktü. Buna rağmen fiyatları geri çekmemeleri tepkiye neden olmuştu. Bu sene de eğer fıstık fiyatları yükseliyorsa bunu da halkımıza yansıtmamaları gerekiyor. Kendi kazançlarından bir fedakarlık yapmaları gerekiyor" diye konuştu.