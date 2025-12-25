Regaip Kandili Mesajları 2025 - Resimli Kandil Mesajı, En Güzel Hadisli, Dualı, Yazılı, Kısa ve yeni hayırlı kandiller kutlama sözleri
Regaip Kandili Mesajları için hazırlanan bu özel içerikte, kandil mesajları, hayırlı kandiller temalı en güzel, anlamlı 2025 seçenekleri bir arada sunuluyor. Resimli, Hadisli, Dualı, Kısa, Whatsapp uyumlu Yazılı mesajlar Diyanet Dini günler 2025 takvimine göre bugün idrak edilecek Regaip Kandili için oluşturulan bu mesajlar Pinterest, Facebook, Instagram ve Twitter için paylaşıma hazır halde yer alıyor.
Regaip Kandili öncesi Kandil mesajları, araştırılmaya başlandı. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Bugünün anlam ve önemini anlatan Regaip kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte; dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
Regaip Kandil Mesajları 1: Regaip Kandili, Allah'a yönelip dua etmek ve af dilemek için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirenlerden olmanız dileğiyle. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun."
Regaip Kandil Mesajları 2: "Üç ayların müjdecisi olan bu mübarek gecede, gönlünüzü huzurla dolduran dualarınızın kabul olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."
Regaip Kandil Mesajları 3: "Bu mübarek gecede sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir kalple dua etmenizi ve manevi huzuru hissetmenizi dilerim. Allah dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller."
Regaip Kandil Mesajları 4: "Bu gece rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek bir gece. Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolması dileğiyle... Hayırlı kandiller!"
Regaip Kandil Mesajları 5: "Rabbim bu mübarek geceyi hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Günahlarımızdan arınmamıza ve daha güzel bir geleceğe vesile olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."
Regaip Kandil Mesajları 6: "Mübarek Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun."
Regaip Kandil Mesajları 7:"Regaip Kandili'niz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin."Regaip Kandil Mesajları 8:"Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı kandiller!"
Regaip Kandil Mesajları 9:"Regaip Kandili, Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretinin üzerimize yağdığı özel bir gece. Kalplerimizin iyilikle dolması ve dualarımızın kabul olması dileğiyle... Hayırlı kandiller."
Regaip Kandili Mesajları 10: Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller.
"Bu gece, dualarımızın semaya yükseldiği ve rahmetin üzerimize indiği kutlu bir zaman. Regaip Kandiliniz mübarek olsun, Allah gönlünüzden geçen tüm güzellikleri nasip etsin."
"Regaip Kandili, umutların yenilendiği, kalplerin sevgiyle dolduğu bir fırsattır. Bu özel gecede dualarınız kabul, hayatınız bereketle dolsun."
"Bu mübarek gece, gönlünüzde saklı dileklerinize ulaşmanız için bir vesile olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun."
"Gönül dostum, bu mübarek gecede Rabbim sana sağlık, huzur ve mutluluk nasip etsin. Dualarımız bir olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun."
"Sevgili dostum, bu özel gecede senin için sağlık, huzur ve mutluluk diledim. Regaip Kandilin mübarek, gönlün ferah olsun."
"Bu özel gecede sevgi, huzur ve mutluluk kalbinizde olsun. Dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."
"Regaip Kandili, bir fırsattır ruhumuzu arındırmak için. Bu güzel geceyi en hayırlı şekilde değerlendirmenizi dilerim. Hayırlı kandiller."