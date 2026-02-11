Ramazan Hilali ne zaman görülür? Diyanet: Oruç için hilal görmek şart mı? İşte Ramazan hilali hadisleri
Ramazan için geri sayım başladı. 18 Şubat'ı 19'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak. Milyonlarca Müslüman Ramazan hilalini beklemeye başladı. Peki 2026 Ramazan hilali ne zaman görülecek? İşte detaylar...
İslam'da ibadetler için Ay Takvimi esas alınıyor. Ramazan ayının başlangıcı da yine hilalin görünmesiyle ortaya çıkıyor. Ramazan hilalin görülmesi eskiden çıplak göz yetiyorken günümüzde bu modern hesaplamalarla yapılıyor.
2026 RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Bu yıl Ramazan hilalinin 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayacak akşam görülmesi bekleniyor. Hilalin görülmesiyle birlikte 18 Şubat gecesi ilk teravih namazı kılınacak ve 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk oruç tutulacaktır.
ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜNMESİ ŞART MIDIR?
Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu soruyu şöyle yanıtlıyor:
Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) "Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın." (Müslim, Sıyâm, 19-20 [1081]; bk. Buhârî, Savm, 5, 11 [1900, 1909]) buyurmuştur.
Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivâyetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür." (Buhârî, Savm, 13 [1913]; Müslim, Sıyâm, 15 [1080]) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiştir.