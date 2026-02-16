Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi güne denk geliyor? 9 gün olacak mı? Bayram ara tatille birleşti mi?

1

Mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. 19 Şubat'ta ilk oruç tutulacak. 29 gün sürecek olan bu kutsal aydan sonra Bayram idrak edilecek. Tatil planları yapanlar Ramazan bayramı ne zaman diye sorgulamaya başladı bile. Ancak 2026 yılında Mart ara tatilinin bayram ile birleştirilmesi gündemde.