Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi güne denk geliyor? 9 gün olacak mı? Bayram ara tatille birleşti mi?
Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu konusunda sorular devam ediyor. 2026 Ramazan ayının gelişiyle birlikte bayram planları da yapılmaya başlandı. Tatile çıkacaklar bayramın hangi güne denk geldiğini araştırırken öğrenciler de ara tatilin Ramazan bayramı ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. İşte 2026 Ramazan bayramı ile ilgili bilgiler...
Mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. 19 Şubat'ta ilk oruç tutulacak. 29 gün sürecek olan bu kutsal aydan sonra Bayram idrak edilecek. Tatil planları yapanlar Ramazan bayramı ne zaman diye sorgulamaya başladı bile. Ancak 2026 yılında Mart ara tatilinin bayram ile birleştirilmesi gündemde.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi üçüncü gün 22 Mart Pazar gününe denk geliyor.
ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?
Öğrenci ve veliler, bu yılın ilk ara tatilinin tarihini bekliyordu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Mart Cuma günü ara tatile girecek olan öğrenciler 23 Mart Pazartesi ders başı yapacak.
Ramazan Bayramı günleri ara tatil süresi içinde yer alıyor. Bayram, 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek ve böylece öğrenciler hem ara tatil hem de bayram coşkusunu aynı dönemde yaşayacak.
RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı bu yıl öğrencilerin ikinci ara tatilinin son günlerine denk geliyor.
Aynı zamanda hafta sonu günlerine denk gelmesinden dolayı bayram tatilinin şu an için 3 gün olacağı öngörülüyor.