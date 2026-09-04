Pülümür yer altı kaynak tuzu coğrafi işaretle tescillendi!

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Vali Aygöl, kentte en az 5 markanın daha tescillenmesi yönünde hedef belirlendiğini dile getirerek, "Şehrimizle ilgili olumlu bir haber olunca biz de çok heyecanlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Başlangıç gibi düşünebiliriz ama bu bir son olmayacak. Memleketimizin en önemli ihtiyacı memleketimizin değerlerini ortaya koymak, sonra da onları marka haline getirmek. Bu memleketin adı vardı, tuz ihtiyacı vardı tuzu da oldu. Memleketin tadı ve tuzu oldu. Arkadaşlarımızla beraber gece gündüz bu memleket için koşturuyoruz. Allah'a çok şükür bu memleketin tadını oluşturduk.