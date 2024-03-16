Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı! İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Bir an önce İstanbul'u planlı programlı, devletiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla, omuz omuza, kol kola gönül birliğiyle depreme hazırlamamız gerekli. Aksi halde çok üzüleceğiz demektir." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür, İstanbul'da en çok hangi ilçelerin risk altında olduğunu açıkladı.
• 16 Mart 2024 - 13:19 • Son Güncelleme:
• 16 Mart 2024 - 13:19 • Son Güncelleme: