Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı! İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri

O zamandan beri İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İstanbul'da çok şeyler yapıldı, doğru. Bunu belediyeler, hükümet yaptı. Belli ölçüde halk yaptı ama bu yapılanlar yeterli değil." dedi.