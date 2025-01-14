Polis memurundan anlamlı hareket! Şırnak'ta yetim ailelerin 100 bin liraya yakın borcunu ödedi

Yüzbinlerce ailenin borçlarını ödemek için Zimem projesini başlattıklarını ifade eden polis memuru Şahin, "Bir ecdat geleneği olan Zimem borç kapatma projemizde Allah nasip ederse maddi durumu iyi olmayan yüzbinlerce ailemizin borcunu kapatmak için bir proje başlattık. Başlangıç ili her zamanki gibi sevdiğimiz Şırnak'taki ekip arkadaşlarımız tarafından bismillah deyip başlatıldı. Burada Zimem Defteri'nde tespit ettiğiniz maddi durumu iyi olmayan yetim aileler, mağdur olan aileler, ödeme gücü olmayan ailelerin yükünü hafifletmek için bu projeyi başlattık. Proje gerçek kahramanları bize bu desteği vererek, Allah'ın izniyle bize güç kadar hayırseverlerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Biz yaptığımız bütün projelerde kardeşlerimizin, hiç tanımadığımız ailelerin gönüllerine dokunduğumuz için biz de tabii ki mutlu oluyoruz" dedi.Bakkal Maruf Kulat, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. bu borçları onlardan habersiz ödedikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.