Piknikçilere kızan mahalle muhtarı öyle bir şey yaptı ki artık kimse gelemiyor

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Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, piknik yaptıktan sonra çöplerini toplamadan bölgede bırakan vatandaşlara tepki göstererek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldı. Yazıcı, jandarma ve belediye ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından vatandaşların alana araçlarıyla giriş yapmasını engellemek amacıyla önceki yıldan daha büyük bir hendek kazdırdı.Bölgenin piknik alanı değil, havza koruma alanı olduğunu vurgulayan Muhtar Ali Yazıcı, yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl yapılan uygulamanın kısmen etkili olduğunu belirten Yazıcı, bu yıl ziyaretçi sayısının daha da arttığını ifade ederek, "Geçen sene aynı mevzuyu yaşadık. Geldik buraya, hendek olarak bu işlemi yaptık. Bir nebze olsun mesafe katettik ama bu sene geçen seneden daha çok gelen giden olmaya başladı ve aşırı bir kirlenme, aşırı bir çöp bıraktılar" dedi.