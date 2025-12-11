GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Pendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Pendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti

11.12.2025 - 09:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL, (DHA)

Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın faciaya sebep oldu. Evde bulunan çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

1Pendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı.

2Pendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

3Pendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti

Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

4Pendik'teki yangın faciası can aldı! 2, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.