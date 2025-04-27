Para ve emek harcanmıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor! İstanbul, İzmir ve Almanya'ya uçaklarla gönderiliyor
Faydaları saymakla bitmiyor. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Satışını yapanlar para harcamadan ve emek vermeden kazanç sağlıyor. Müdavimleri bulunuyor. İstanbul, İzmir ve Almanya'ya uçaklarla gönderiliyor. Sadece mart ayının son haftası ile nisan ayının ilk haftasında bulunuyor. Ancak bu yıl kar yağışı nedeniyle gecikmeli olarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.
İHA
• 27 Nisan 2025 - 11:11 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Nisan 2025 - 11:11 • Son Güncelleme: