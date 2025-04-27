Para ve emek harcanmıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor! İstanbul, İzmir ve Almanya'ya uçaklarla gönderiliyor

BAĞIRSAKLARI TEMİZLİYOR

Ancak her gıdada olduğu gibi bunun da fazla tüketilmesi doğru değildir. Sabah aç karna 100-150 gram kadar tüketildiğinde bağırsakları temizleme özelliği bulunuyor. Bize telefon açıp, yemlik ve diğer Sivas'a özgü otların tezgâha gelip gelmediğini soruyorlar.