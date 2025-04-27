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GündemPara ve emek harcanmıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor! İstanbul, İzmir ve Almanya'ya uçaklarla gönderiliyor
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Para ve emek harcanmıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor! İstanbul, İzmir ve Almanya'ya uçaklarla gönderiliyor

Faydaları saymakla bitmiyor. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Satışını yapanlar para harcamadan ve emek vermeden kazanç sağlıyor. Müdavimleri bulunuyor. İstanbul, İzmir ve Almanya'ya uçaklarla gönderiliyor. Sadece mart ayının son haftası ile nisan ayının ilk haftasında bulunuyor. Ancak bu yıl kar yağışı nedeniyle gecikmeli olarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

İHA
• 27 Nisan 2025 - 11:11 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Nisan 2025 - 11:11 • Son Güncelleme:
1Para ve emek harcanmıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor İstanbul, İzmir ve Almanyaya uçaklarla gönderiliyor

İç Anadolu Bölgesi’nde doğada kendiliğinden yetişen ve oldukça faydalı bir bitki olarak bilinen yemlik otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

2Para ve emek harcanmıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor İstanbul, İzmir ve Almanyaya uçaklarla gönderiliyor

Bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen, A ve C vitaminleri ile demir açısından zengin yemlik otu yağmurlar ile birlikte ortaya çıkmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve sindirim sistemini düzenleyen yapısıyla dikkat çeken yemlik otu, pazar tezgâhlarında yerini aldı.

3ÇOK AZ MİKTARDA ÇIKTI

ÇOK AZ MİKTARDA ÇIKTI

Genellikle mart ayının son haftası ile nisan ayının ilk haftasında doğada çıktığını ifade eden Pazar esnafı Ethem Yıldız, "Bu yıl kar yağışları nedeniyle gecikti. Miktar olarak da geçen seneye göre daha az oldu" dedi.

4VATANDAŞ HASRET KALDI

VATANDAŞ HASRET KALDI

Sivas'tan başka şehirlere göç eden vatandaşların yemlik otuna büyük özlem duyduğunu ifade eden Ethem Yıldız, "Yemlik otu üzerine su serpilerek veya lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor. Bağırsak sağlığına ve tansiyona oldukça iyi gelen bir ot çeşididir.

5BAĞIRSAKLARI TEMİZLİYOR

BAĞIRSAKLARI TEMİZLİYOR

Ancak her gıdada olduğu gibi bunun da fazla tüketilmesi doğru değildir. Sabah aç karna 100-150 gram kadar tüketildiğinde bağırsakları temizleme özelliği bulunuyor. Bize telefon açıp, yemlik ve diğer Sivas'a özgü otların tezgâha gelip gelmediğini soruyorlar.

6ALMANYAYA BİLE GÖNDERİLİYOR

ALMANYA'YA BİLE GÖNDERİLİYOR

İstanbul, İzmir ve Almanya gibi yerlerde yaşayan Sivaslı vatandaşlara buradan gönderim sağlıyoruz.

7UÇAKLA GÖTÜRÜYORLAR

UÇAKLA GÖTÜRÜYORLAR

Almanya gibi uzak yerlere gönderirken genelde dondurup yolluyorum. Uçak ile götürmek isteyen vatandaşlar olduğu zaman dondurmaya gerek kalmıyor. Sivas'ın insanı pazarda yemliği gördüğünde çok seviniyorlar" dedi.