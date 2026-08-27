Pandemide işsiz kaldı, hayalini gerçekleştirdi: 50 kilometrelik yoldan eşinin atölyesine koşuyor!

5

Ürün çeşitlerinin artmasıyla birlikte kendi atölyelerini açmaya karar verdiklerini belirten Melahat Türkkan Apaydın, “Artan maliyetler, kargo, kırılanların tedariki gibi bizi zorlayan durumlar oldu. Sonra eşimle dedik ki; ‘biz madem öyle zaten ürün çeşidimiz de artıyor. Biz kendimize bir yer açalım. Yaptığımız ürünleri burada yapalım, burada satalım ve diğer kadınlar da yaptığı ürünleri burada satabilecek bir platform oluşturalım. Kadınlara da destek vermiş olalım.’ Sonra atölyemizi açtık ve gittikçe ürünümüzü çeşitlendirdik. Zaman zaman burada kurslar verdik. Workshoplar düzenledik. Burada samimi bir sosyal alan oluşturduk. Yaptığımız ürünlerden de satışa başladık. Yaptığımız ürünleri de sattıkça bu bizi daha da teşvik etti. Güzel bir şeyler çıkartmak, bunlardan sonuç almak bizi daha da mutlu etti. Gün geçtik de kendimizi yeniledik” diye konuştu.