Palandöken’de kayak keyfi bitmedi, sezon uzadı! Bayrama hazır

Palandöken'de Ramazan Bayramı'nda 2 kişilik bir tatilin gecelik maliyeti ortalama 10-30 bin TL arasında değişiyor. Kayak yapmak isteyen bir kişinin ise günlük 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. İşletmeler Ramazan Bayramı için hem kampanyalar hem de indirimler yapıyor. 2025-2026 kayak sezonuna Aralık ayında güçlü bir başlangıç yapan Palandöken'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 275 santimetreyi buldu. Bu durum, sadece yerli turistleri değil, profesyonel sporcuları da Erzurum'a çekiyor. Kristal kar özelliğiyle ünlü pistlerde, Mart ayı olmasına rağmen "toz kar" kalitesinin korunması kayak ve snowboard tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.