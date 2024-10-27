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‘Özel çocuklar’ üzerinden vurgun! Okul müdürü ortaya çıkardı

Özel gereksinimi olmayan çocuklara rapor çıkartıp eğitim veriyormuş gibi gösteren rehabilitasyon merkezlerinin yaptığı vurgunu okul müdürü ortaya çıkardı.

• 27 Ekim 2024 - 07:35 • Son Güncelleme:
• 27 Ekim 2024 - 07:35 • Son Güncelleme:
1‘Özel çocuklar’ üzerinden vurgun Okul müdürü ortaya çıkardı

Özel eğitim gereksinimli çocuklar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim alıyorlar. Devlet de bu öğrenciler için merkezlere aylık ödeme yapıyor. İşi ticarete döken bazı merkezler ise hiçbir sorunu olmamasına rağmen çocuklara rapor aldırtıyor, ders vermeyip, veriyor gibi gösteriyor. Hatta abartılıp bazı okullarda 10 öğrenciden 1’i özel gereksinimli çocuk gibi gösteriliyor.

2‘Özel çocuklar’ üzerinden vurgun Okul müdürü ortaya çıkardı

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre bu okullardan biri de Bursa Yenişehir’deki Süleymanpaşa İlkokulu. Türkiye ortalaması yüzde 3 iken, Okul Müdürü İsmail Can, kendi okulundaki öğrencilerin yüzde 10’una rapor alındığını fark edince konunun peşine düştü. Velilerle görüşmelerinden sonra tüm çocukların ilçedeki bir merkeze kaydedildiğini fark etti. Tutanak tutup adli ve idari soruşturma başlatan İsmail Can, araştırmaları sonucunda aynı ilçede Ö. T. tarafından işletilen merkezde, derse devam etmeyen çocuklar derse devam etmiş gibi gösterilerek devletten para aldığını ortaya çıkardı.

3‘Özel çocuklar’ üzerinden vurgun Okul müdürü ortaya çıkardı

Aynı zamanda Memur ve Emekli Sendikaları Genel Başkan Yardımcısı olan İsmail Can, konuyu yargıya da taşıdı. Merkez yöneticileri hakkında birçok suçtan soruşturmalar devam ediyor.

4Velileri tehdit ettiler

Velileri tehdit ettiler



Milliyet’e konuşan İsmail Can, “Çocuklarına ücretsiz özel ders verileceği şeklinde kandırılarak ailelere rapor çıkarttırılıyor. Velilere çocukların engelli olarak damgalanacağı söylenmiyor. Ayrıca çocukların kaydını silmiyorlar. Sildirmekte ısrar eden veliyi ise ‘Seni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikâyet ederim, çocuğunu elinden aldırırım, maaşını kestiririm, eşini işten çıkarttırırım, üzerindeki malı mülkü alırım!’ şeklinde tehdit ediyorlar. Odaya hapsettikleri, dilekçesini alıp yırttıkları, telefonunu elinden aldıkları veliler var. Rüşvetle doktor ayarlanarak rapor çıkartılıyor. Bazı hastane doktorlarının zihinsel engelli diye rapor verdiği öğrenciler, parlak zekâ çıkıyor” dedi.

5Çocukları sokaktan topladı

Çocukları sokaktan topladı



Suç duyurusunda ailelerin şikâyetlerine de yer verildi. Örneğin bir veli, merkezin servisinde oğluna sigara içirdiklerini, aileden habersiz çocukların sokaktan toplanıp götürüldüğünü ayrıca öğrenci bulmaları karşılığında komisyon teklif edildiğini söyledi. Bir başka veli sırf kamera kaydı için çocuğunun istendiğini kaydederken farklı bir veli de hizmet almamasına rağmen çocuğun 1,5 ay geliyor gibi gösterildiğini belirtti.

İddiaları merkezin sahibi Ö. T’ye sorduk. Tüm iddiaları reddeden Ö.T “Kesinlikle böyle bir şey yok. Öğrenci sayımız fazla diye diğer kurumlar bana iftira atıyor. Kamera kayıtları var. ‘Çamur at izi kalsın’ politikası. Bunları yapanlara karşı dava açıyoruz. Hiçbir delil yok” ifadelerini kullandı.

6‘Rol yaptırıyorlar’

‘Rol yaptırıyorlar’



Türkiye’nin birçok şehrindeki merkezlerde de benzer olaylar yaşanıyor. Bu konuda görüş aldığımız uzmanlar şu bilgileri verdiler:

Psikolog Prof. Dr. Veysi Çeri: Bazı merkezler, fakir ailelerin çocuklarını özürlü gibi davranmaya yönlendiriyorlar. Çocuğun zekâsı normal ama bizim karşımıza gelince rol yapıyor. Bazı hekimler de bu merkezlerle çalışıyor. Bana da ‘yüzde 20 hisse’ verelim teklifi yapıldı. Çocukların hayatlarıyla oynuyorlar.

Uluslararası Ruh Sağlığı ve Sağlıkçılar Derneği Başkanı Cahit Ufuk Battal: Bazı merkezler, engeli olmayan çocuklarla komisyonu kandırıyor, doktorlara rüşvet verme olayları oluyor. Çocuğun önüne oyuncak atıp eğitim vermiyorlar. Müfettiş geleceği zaman 5 gün önceden haber veriliyordu.

‘Eğitim verilmiyor’

Farklı şehirlerdeki kurumlarda çalışan görevlilerle görüştük. Bazıları kurumlarında ciddi usulsüzlükler yapıldığını söyledi:Öğretmen: Sahte rapor düzenliyorlar. Mesela çocuklardan ikisi kurum sahibinin çocuklarıydı.Öğretmen: Çocuk kursa sırf kamera için geliyor. Kuruma girdikten sonra bir odada eline kalem defter verip oyun oynatılıyor eğitim verilmiyor. Bazı çocuklar eğitime ihtiyacı yok. Örneğin bir çocukla üniversite sınavına hazırlanıyorduk.

Yılda 35 milyar TL

Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında merkezlerine ödenecek ücret 6 bin 6 TL. Aylık 2 milyar 800 milyon TL olmak üzere bu yıl için yaklaşık 35 milyar TL ödeme yapılması öngörülüyor.