Ovacık'ta vaşak, domuzlar ve tavşan fotokapanla görüntülendi
16.04.2026 - 20:09
Karabük'ün Ovacık ilçesinde vaşak, domuzlar ve tavşan fotokapanla görüntülendi.
Doğasever Ramazan Işık, evinin yakınlarındaki ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanla yaban hayvanlarını takip ediyor.
Bölgede sık sık yaban hayatını kayda alan Işık'ın son görüntülerinde domuz sürüleri, yaban tavşanı ve vaşak yer aldı.
Görüntülerde, domuz sürülerinin arazide dolaştığı, vaşak ile tavşanın ise yiyecek aradığı anlar kaydedildi.
