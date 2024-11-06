ÖTV muafiyetinde limit güncellendi! ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri?





Milliyet'in haberine göre Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan yurt içi ÜFE verisinin ardından ekim ayı itibarıyla yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre engellilere ÖTV muafiyetli araçta limit de yükseldi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL’ye yükselecek.



Peki yeni limite göre hangi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında? Yıl sonu nedeniyle hangi marka ve modellerde indirim var? Sıfır otoda kampanyalar daha da hızlanır mı?