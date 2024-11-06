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GündemÖTV muafiyetinde limit güncellendi! ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri?
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ÖTV muafiyetinde limit güncellendi! ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri?

Markalar ellerindeki 2024 üretimli modelleri piyasaya sürmek için cazip teklifler sunuyor. Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan ekim verisine göre yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre ÖTV muafiyetinde üst limit yükseltildi. Peki yeni limit sonrası ÖTV muafiyeti kapsamına giren en dikkat çeken modeller hangileri?

• 06 Kasım 2024 - 08:31 • Son Güncelleme:
• 06 Kasım 2024 - 08:31 • Son Güncelleme:
1ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri

Yıl sonuna yaklaştıkça araç bayileri ellerindeki 2024 üretimli modelleri satabilmek için kampanyalara başladı. Kasım ayı itibarıyla bazı marka ve modellerde indirimli fiyattan satışlar yapılıyor.

2ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri



Milliyet'in haberine göre Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan yurt içi ÜFE verisinin ardından ekim ayı itibarıyla yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre engellilere ÖTV muafiyetli araçta limit de yükseldi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL’ye yükselecek.

Peki yeni limite göre hangi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında? Yıl sonu nedeniyle hangi marka ve modellerde indirim var? Sıfır otoda kampanyalar daha da hızlanır mı?

3‘HER MARKA VE MODELDE KAMPANYA BAŞLADI’

‘HER MARKA VE MODELDE KAMPANYA BAŞLADI’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Yılın son çeyreği itibarıyla stokları eritmek adına düzenlenen yıl sonu kampanyaları genel olarak her marka ve modelde başladı. Bu noktada finansman olanakları ve fiyat indirimleri kampanyalar dahilinde tüketicilere sunuluyor. Ancak Eylül ve Ekim aylarında sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ile birlikte kampanyalı fiyatların yıl ortası rakamlarına istinaden bir miktar daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.

4İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER

İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER!

Türkiye otomotiv piyasasında en uygun fiyatla satışa sunulan otomobiller Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Renault Clio ve Fiat Egea. Bu Modellerde ise fiyatlar 950.000 TL’den başlarken 1.100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

5İŞTE ÖTV MUAFİYETİNE GİREN MODELLERDEN DİKKAT ÇEKENLER...

İŞTE ÖTV MUAFİYETİNE GİREN MODELLERDEN DİKKAT ÇEKENLER...

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımız için geçerli.

6ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri

Öte yandan muafiyetli araç üst baremi motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla 1.591.000 TL. Bu limitlerin üzerindeki araçlar rapor olsa dahi kapsam dışı kalıyor.

7ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri

Yeni yıl için belirlenen yeniden değerleme oranlarına istinaden 1.591.000 TL olan üst baremin 2.3 milyon seviyelerine çıkabileceğini söyleyebiliriz.

8ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri

Ancak belirlenen üst baremin tüm vergiler dahil rakamlar olduğunu hatırlatmakta fayda var.

9ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri

Otomobil fiyatlarında keskin değişiklikler olmadığı takdirde TOGG 10x, WV T-ROC, Peugeot 3008, Opel Grandland, Toyota Corolla gibi pek çok talep gören marka ve model ÖTV muafiyet kapsamında satın alınabiliyor.

10SIFIR OTODA KAMPANYALAR DAHA DA HIZLANIR MI

SIFIR OTODA KAMPANYALAR DAHA DA HIZLANIR MI?

Mevcut maliyetler ve olanaklar itibarıyla sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında daha fazla düşüş beklemiyoruz.

11ÖTV muafiyetinde limit güncellendi ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri

Hatta Eylül ayında sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası kampanyalı yıl sonu fiyatlarının yıl ortası rakamlarından bir miktar daha yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak enflasyon ve döviz kuru gibi diğer parametreler dahil edildiğinde otomobil fiyatlarında yakalanan düşük fiyat trendinin korunduğunu söylemek mümkün.”