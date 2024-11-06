ÖTV muafiyetinde limit güncellendi! ÖTV muafiyetine giren en dikkat çeken modeller hangileri?
Markalar ellerindeki 2024 üretimli modelleri piyasaya sürmek için cazip teklifler sunuyor. Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan ekim verisine göre yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre ÖTV muafiyetinde üst limit yükseltildi. Peki yeni limit sonrası ÖTV muafiyeti kapsamına giren en dikkat çeken modeller hangileri?
• 06 Kasım 2024 - 08:31 • Son Güncelleme:
• 06 Kasım 2024 - 08:31 • Son Güncelleme: