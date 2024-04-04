Otogarda bayram öncesi hareketlilik başladı, Merdiven altı bilet satışlarına dikkat!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Türkiye Otobüsler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Musa Çaktır, "Bayram biletleri için ayın dördünden sonra bir yoğunluk başladı. Araçlarımızda doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz" dedi. Bilet alacaklara uyarıda da bulunan Çaktır, "Bayram öncesi bilet alırken merdiven altı satışlara dikkat etsinler. Bilet acentesi olmayan yerlerden de bilet almasınlar. Bilet alırken normal, belgeli acentelerimizden bilet aldıklarında herhangi bir sorun yaşamayacaklardır" diye konuştu.
• 04 Nisan 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2024 - 11:40 • Son Güncelleme: