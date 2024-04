Otogarda bayram öncesi hareketlilik başladı, Merdiven altı bilet satışlarına dikkat!

BİLETLER 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Bayram öncesi bilet satışlarının hızla devam ettiğini kaydeden otobüs firması yetkilisi Alaattin Çendek, "Seçim yeni bitti. Ayın 2'si,3'ü kimse olmaz. Ayın 4-5'i gibi yoğunluk başlar. Bayram süreci için şu an ayın 10'una kadar araçların doluluk oranı yüzde 95. Şu an bilet satışları harıl harıl devam ediyor. Seçim için ve bayram için belirlenen bilet fiyatları aynı. Örnek verecek olursak fiyatlar bölge bölge değişiyor. Ankara fiyatı ayrı, İzmir fiyatı ayrıdır. Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyatın dışına hiçbir otobüs firması çıkamaz. Şu an en ucuz bilet Çorlu için 150 lira, en pahalı bilet bin 600 lira. Bu bayram yoğunluğunda vatandaşlarımızın çoğu biletleri gelip buradan alıyor. Vatandaşlarımızı biletleri konusunda uyaralım. Biletlerini güvenilir şirketlerden temin etmelerini istiyoruz. Bu bayram yoğunluğu ayın 9'una kadar devam edecek. 9'undan sonra oraya iner, orada 3 gün kalır yoğunluk, sonrasında da Anadolu'dan tekrar İstanbul'a gelir" dedi.