ÖSYM'den son dakika MEB-AGS açıklaması: 'Puanlar güncellenecek'
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarının hesaplanmasında tespit edilen bir hata nedeniyle puanlama işlemlerinin güncelleneceğini duyurdu.
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Kurum, adayların sınav performanslarını doğrudan etkileyen doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, AGS Testi kapsamında yer alan toplam 80 soru üzerinden adayların elde ettiği doğru ve yanlış cevapların eksiksiz ve doğru şekilde değerlendirildiği belirtildi.
ÖSYM, söz konusu hatanın yalnızca puan hesaplama aşamasındaki alt test ağırlıklarıyla ilgili olduğunu ifade ederek, puanların 2026 yılı için geçerli olan alt test ağırlıkları esas alınarak yeniden hesaplanacağını bildirdi.
İşte ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın tamamı:26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.