ÖSYM'den son dakika MEB-AGS açıklaması: 'Puanlar güncellenecek'

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Kurum, adayların sınav performanslarını doğrudan etkileyen doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, AGS Testi kapsamında yer alan toplam 80 soru üzerinden adayların elde ettiği doğru ve yanlış cevapların eksiksiz ve doğru şekilde değerlendirildiği belirtildi.