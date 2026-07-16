ÖSYM GİRİŞ: YKS Açıklandı mı? YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, öğrenciler bir yandan da üniversite tercihleri için hazırlık yapıyor. Özellikle "YKS sonuçları açıklandı mı?", "YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak?", "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" ve "Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için kritik süreç yaklaşırken, ÖSYM tarafından açıklanan takvim de netleşmiş durumda.