ÖSYM GİRİŞ: YKS Açıklandı mı? YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Tercihleri Ne Zaman Başlıyor? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
YKS sonuçları açıklandı mı? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? TYT, AYT ve YDT sonuçları nereden öğrenilecek? Milyonlarca üniversite adayının gündeminde aynı sorular yer alıyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini, tercih sürecini ve yerleştirme takvimini araştırıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman belli olacak, tercih maratonu ne zaman başlayacak ve adayları nasıl bir süreç bekliyor? İşte YKS sonuçları ve ÖSYM sınav takvimiyle ilgili tüm detaylar.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, öğrenciler bir yandan da üniversite tercihleri için hazırlık yapıyor. Özellikle "YKS sonuçları açıklandı mı?", "YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak?", "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" ve "Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için kritik süreç yaklaşırken, ÖSYM tarafından açıklanan takvim de netleşmiş durumda.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre üniversite adaylarının merakla beklediği sonuçlar önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirmede kullanılacak verilerini görüntüleyebilecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar;
TYT puanlarını,
AYT puanlarını,
YDT puanlarını,
Başarı sıralamalarını,
Yerleştirme puanlarını öğrenebilecek.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının resmi tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar tarafından merak ediliyor.
Ancak ÖSYM tarafından sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından tercih takvimi netleşecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tercihlerin sonuçların açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.
Tercih döneminde adaylar puanları ve başarı sıralamalarına göre üniversite ve bölüm seçimlerini yapacak.
2026 ÖSYM YKS SINAV TAKVİMİ
YKS Başvuruları: 6 Şubat - 2 Mart 2026
Geç Başvuru Günleri: 10 - 12 Mart 2026
TYT Oturumu: 20 Haziran 2026
AYT Oturumu: 21 Haziran 2026
YDT Oturumu: 21 Haziran 2026
YKS Sonuçlarının Açıklanması: 22 Temmuz 2026
YKS Tercih Kılavuzu: ÖSYM tarafından duyurulacak
YKS Tercihleri: Sonuçların ardından açıklanacak
Yerleştirme Sonuçları: Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranında adayların puan bilgileri, başarı sıralamaları ve yerleştirmede kullanılacak tüm detaylar yer alacak.
TERCİH SÜRECİNDE ADAYLARI NELER BEKLİYOR?
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için en kritik aşama tercih dönemi olacak. Uzmanlar tercih yapılırken yalnızca puanlara değil, başarı sıralamalarına odaklanılması gerektiğini belirtiyor.
Tercih yapacak öğrencilerin;
Bölümün geçmiş yıllardaki başarı sıralamalarını,
Üniversitenin bulunduğu şehri,
Kampüs olanaklarını,
Kontenjan sayılarını,
Burs ve yurt imkanlarını dikkate alması tavsiye ediliyor.