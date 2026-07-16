ÖSYM GİRİŞ: 2026-AGS ve 2026-ÖABT Sınav Giriş Belgeleri! Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi İçin Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı
ÖSYM giriş ekranı 2026 AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı? AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖABT sınavı nerede yapılacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için son dakika gelişmesi yaşandı. İşte sınav giriş belgeleri ve sınava dair tüm detaylar...
Öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan AGS ve ÖABT sınavları öncesinde beklenen duyuru geldi. "AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?", "ÖABT giriş yerleri belli oldu mu?", "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?", "AGS sınavı saat kaçta başlayacak?" ve "ÖABT sınavına giderken hangi belgeler gerekli?" soruları son günlerde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026 Akademi Giriş Sınavı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Böylece sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri merkezleri, bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.
2026 AGS VE 2026 ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava başvuruda bulunan adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.
Bu gelişmeyle birlikte adaylar, sınav merkezlerini öğrenerek sınav günü için hazırlıklarını tamamlayabilecek.
AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesi almak isteyen adayların;
ÖSYM adresine giriş: https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FMEBAGS%2F2026%2F1%2FGirisBelgesi
T.C. kimlik numarası,
ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.
Belgede adayın;
Sınava gireceği okul,
Bina bilgisi,
Salon numarası,
Sınav saati,
Aday fotoğrafı,
Sınav kuralları yer alıyor.
2026 AGS VE 2026 ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre;
2026 AGS: 26 Temmuz 2026
2026 ÖABT: 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.
SINAV BİNALARINA SON GİRİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, sınav günü geç kalan adaylar için önemli bir uyarıda da bulundu.
Buna göre;
AGS adayları saat 10.00'dan sonra
ÖABT adayları saat 14.30'dan sonra
sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları gerekiyor.