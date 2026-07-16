ÖSYM GİRİŞ: 2026-AGS ve 2026-ÖABT Sınav Giriş Belgeleri! Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi İçin Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

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Öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan AGS ve ÖABT sınavları öncesinde beklenen duyuru geldi. "AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?", "ÖABT giriş yerleri belli oldu mu?", "Sınav giriş belgesi nasıl alınır?", "AGS sınavı saat kaçta başlayacak?" ve "ÖABT sınavına giderken hangi belgeler gerekli?" soruları son günlerde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026 Akademi Giriş Sınavı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Böylece sınava katılacak adaylar, sınava girecekleri merkezleri, bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.