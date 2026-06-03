ÖSYM duyurdu: AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL ertelendi! AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL sınavları hangi tarihlere ertelendi Bu sınavlar neden ertelendi?
ÖSYM son dakika açıklamasıyla AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL sınavlarının ertelendiğini duyurdu. AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL sınavları ÖSYM'nin yayınladığı yeni sınav takvimine göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınavların yeni tarihlerini açıklayan ÖSYM, sınav mrkezi değiştirme hakkının da olduğunu duyurdu. İşte son dakika gelişmelerine göre, AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL sınavlarının yeni tarihleri ve ertelenme sebepleri...
ÖSYM’nin 3 Haziran 2026 tarihli sınav takvimi güncellemesi, yalnızca AGS adaylarını değil, binlerce kişinin katılacağı birden fazla önemli sınavı doğrudan etkiledi. Ankara’da düzenlenecek uluslararası zirve nedeniyle yapılan değişiklikle birlikte AGS başta olmak üzere MEB-AGS, ÖABT, ALES/2 ve YÖKDİL/2 sınavlarının tarihleri yeniden düzenlendi. Adaylar ise “AGS ne zaman?”, “Sınavlar ertelendi mi?”, “Geç başvuru ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte ÖSYM'nin son dakika açıklamasının tamamı:7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 26 Temmuz 2026 tarihinde,
2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) 2 Ağustos 2026 tarihinde,
2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir.
Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle 8-20 Mayıs 2026 tarihlerinde 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar da istedikleri takdirde 03-04.06.2026 tarihlerinde (geç başvuru günlerinde ) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
AGS ertelendi mi?
Evet. ÖSYM’nin yaptığı güncelleme ile daha önce 12 Temmuz 2026’da yapılması planlanan AGS sınavı ileri bir tarihe alındı.
AGS ne zaman yapılacak?
Güncellenen takvime göre AGS sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sadece AGS mi ertelendi?
Hayır. AGS ile birlikte aynı gün yapılacak olan:
MEB-AGSÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)sınavları da aynı tarihe ertelendi.
Başka hangi sınavların tarihi değişti?
ÖSYM takvim güncellemesi sadece Temmuz sınavlarını değil, sonraki sınavları da etkiledi. Buna göre:
ALES/2 sınavı: 2 Ağustos 2026
YÖKDİL/2 sınavı: 9 Ağustos 2026
olarak yeniden planlandı.
AGS geç başvuru tarihleri ne zaman?
AGS için geç başvuru günleri:
3-4 Haziran 2026
Sınavlar neden ertelendi?Ertelemenin nedeni, Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan güvenlik ve organizasyon önlemleri olarak açıklandı.