ÖSYM duyurdu: AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL ertelendi! AGS, ALES, ÖABT, YÖKDİL sınavları hangi tarihlere ertelendi Bu sınavlar neden ertelendi?

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SIKÇA SORULAN SORULAR



AGS ertelendi mi?

Evet. ÖSYM’nin yaptığı güncelleme ile daha önce 12 Temmuz 2026’da yapılması planlanan AGS sınavı ileri bir tarihe alındı.



AGS ne zaman yapılacak?

Güncellenen takvime göre AGS sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.



Sadece AGS mi ertelendi?

Hayır. AGS ile birlikte aynı gün yapılacak olan:

MEB-AGSÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)sınavları da aynı tarihe ertelendi.



Başka hangi sınavların tarihi değişti?

ÖSYM takvim güncellemesi sadece Temmuz sınavlarını değil, sonraki sınavları da etkiledi. Buna göre:

ALES/2 sınavı: 2 Ağustos 2026

YÖKDİL/2 sınavı: 9 Ağustos 2026

olarak yeniden planlandı.



AGS geç başvuru tarihleri ne zaman?

AGS için geç başvuru günleri:

3-4 Haziran 2026



Sınavlar neden ertelendi?Ertelemenin nedeni, Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan güvenlik ve organizasyon önlemleri olarak açıklandı.