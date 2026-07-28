ÖSYM 2026 | YKS tercihleri başladı mı? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM sisteminde nasıl tercih yapılır? YKS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
YKS tercihleri başladı mı? 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM AİS ekranı üzerinden tercih işlemleri nasıl tamamlanır? Milyonlarca üniversite adayının merak ettiği tüm sorular yanıt buldu. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte tercih takvimi, kontenjanlar, tercih ekranı ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.
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2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Adaylar ve veliler, "YKS tercihleri başladı mı?", "Tercih kılavuzu yayımlandı mı?", "ÖSYM tercih ekranı açıldı mı?" ve "Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.
YKS TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte tercih sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Üniversite adayları tercihlerini 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Tercih döneminde adaylar, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC üniversiteleri ve diğer yükseköğretim programlarının kontenjanlarını inceleyerek kendileri için en uygun tercih listesini oluşturacak.
2026 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Evet. ÖSYM tarafından 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adayların erişimine açıldı.
KILAVUZA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılavuzda; Üniversite kontenjanları
Programlara ait özel koşullar
Öğretim türleri
Başarı sıralamaları
Tercih kuralları
Yerleştirme esasları gibi kritik bilgiler yer alıyor. Uzmanlar, tercih yapmadan önce adayların kılavuzun tamamını dikkatlice incelemesi gerektiğini vurguluyor.
ÖSYM SİSTEMİNDE YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor.
Tercih yapmak isteyen adaylar şu adımları takip edebilir:
1. AİS sistemine giriş yapın
T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile sisteme giriş yapın.
2. Tercih ekranını açın
Tercihler bölümüne girerek tercih işlemlerini başlatın.
3. Bölüm ve üniversiteleri listeleyin
İstediğiniz programları tercih listenize ekleyin.
4. Tercih sıralamasını kontrol edin
Tercih sırası yerleştirmede büyük önem taşıdığı için listenizi dikkatlice gözden geçirin.
5. Onay işlemini tamamlayın
Tercihlerinizi kaydedip onaylayın.
6. Başvurunuzu kontrol edin
İşlemin başarıyla tamamlandığından emin olun.Uzmanlar, tercihlerin son güne bırakılmaması gerektiği konusunda adayları uyarıyor.
YKS TERCİHLERİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Üniversite tercihi yalnızca puana göre yapılmamalı. Tercih listesi hazırlanırken şu kriterler dikkate alınmalı:
Başarı sıralaması
Üniversitenin bulunduğu şehir
Bölümün iş olanakları
Burs imkanları
Eğitim dili
Akreditasyon durumu
Kontenjan sayıları
Özel koşullar ve açıklamalar
Tercih listesinin hem garanti hem de hedef programlardan oluşması uzmanlar tarafından öneriliyor.
BAŞARI SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Eğitim uzmanları, tercih döneminde adayların yalnızca puanlara değil başarı sıralamalarına da odaklanması gerektiğini belirtiyor.
Her yıl sınavın zorluk derecesi değişebildiği için puanlar farklılık gösterebilir. Ancak başarı sıralaması daha sağlıklı bir karşılaştırma imkanı sunar. Bu nedenle tercih yapılırken geçmiş yılların başarı sıralamalarının incelenmesi tavsiye ediliyor.
2026 YKS TERCİH TAKVİMİ
YKS Sonuçlarının Açıklanması: 21 Temmuz 2026
Tercih Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2026
Tercih Bitiş Tarihi: 10 Ağustos 2026