ÖSYM 2026 | YKS tercihleri başladı mı? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM sisteminde nasıl tercih yapılır? YKS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

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Eğitim uzmanları, tercih döneminde adayların yalnızca puanlara değil başarı sıralamalarına da odaklanması gerektiğini belirtiyor.



Her yıl sınavın zorluk derecesi değişebildiği için puanlar farklılık gösterebilir. Ancak başarı sıralaması daha sağlıklı bir karşılaştırma imkanı sunar. Bu nedenle tercih yapılırken geçmiş yılların başarı sıralamalarının incelenmesi tavsiye ediliyor.