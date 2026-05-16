GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOsmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

16.05.2026 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

Osmaniye’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek olan Lezzet Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşüne katılanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

1

3'üncü Lezzet Festivali'nin açılışı, Mithat Paşa İlkokulu önünden başlayıp, Atatürk Caddesi'ndeki eski belediye binası önünde sona eren coşkulu kortej yürüyüşüyle gerçekleşti.

2Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Bando eşliğinde yapılan korteje, animasyon ekipleri de renk kattı. Ünlü şefler, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek festival alanına geldiler. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de renkli kıyafetleriyle kortej yürüyüşüne eşlik ettiler. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

3Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliği ile Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilecek festival renkli görüntülere sahne oldu.

4Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

İki gün sürecek olan ve yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserlerin olacağı festivalin açılış töreni, eski belediye binası önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

5Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Devamında ise Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Kartal Dansı gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı.

6Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin yöresel ürünlerin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti. Kentin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve gelişiminde festivallerin büyük katkısı olduğunu ifade eden Çenet, “Osmaniye, İpek Yolu'nun, kültür yolunun tam da merkezinde bulunan bir şehir.

7Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Artık ülkelerin turizmi daha çok gastronomi üzerine, yerel lezzetler üzerine kuruluyor. Güneşin, denizin, kumun biraz daha trendinin düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Osmaniye’mizinde, gerçekten mutfaklarında, bugün sizlere de sunulacak olan bu güzellikleri beğenilerinize sunuyoruz” diye konuştu.

8Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Konuşmalardan sonra protokol tarafından festivalin açılış kurdelesi kesilerek, kurulan stantlar gezildi. Osmaniye’ye getirilerek şefler sahnesine kurulan 20 bin litre kapasiteli Türkiye'nin en büyük kazanında hazırlanan soğuk dövme çorbası, alandaki vatandaşlara ikram edildi.

9Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Dev kazanın kapağı, Başkan İbrahim Çenet, Türk halk müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu Turgay Başyayla, ünlü şefler ve diğer katılımcılar tarafından birlikte açıldı.

10Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı

Açılışın ardından 30 bin kişilik çorba vatandaşlara dağıtıldı. Yarın sona erecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

11Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı
12Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı
13Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı
14Osmaniye’de 'Lezzet Festivali’ heyecanı! Etkinlik renkli görüntülerle başladı