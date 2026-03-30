Osmaniye'de bu köyde 30 ev kendi elektriğini üretiyor! Devlet desteği ile hayata geçirdiler: Elektrik fatura ödeme dönemi bitti
30.03.2026 - 12:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde uygulanan İklime Dirençli Ormancılık Projesi (IDOP) kapsamında, orman köylüleri enerji devrimine imza attı. Devletin %50 hibe ve 10 yıl vade desteğiyle evlerinin çatısına Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kuran 30 köylü, artık elektrik faturası ödemiyor. Üstelik kendi ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektriği devlete satarak ek gelir elde ediyorlar. Eskiden 3 bin lirayı bulan faturalar, bugün sembolik rakamlara geriledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devlet desteğiyle evlerinin çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kuran orman köylüleri, üretilen elektriği hem kullanıyor hem de satıyor.

İlçe kırsalındaki Örencik, Kaman, Bekdemir, Yukarıkarderesi, Aşağıarıcaklı ve Kızlaç köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce İklime Dirençli Ormancılık Projesi (IDOP) uygulanmaya başlandı.

Projeden yararlanan 30 orman köylüsü, 140 bin liralık GES'lere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştı.

Sistemin kalan 70 bin liralık ücretini ödemeleri için 10 yıl vade imkanı sunulan köy sakinlerinin evlerinin çatısına paneller kuruldu.

Güneş enerjisiyle üretilen elektriği ikametlerinde kullanmaya başlayan orman köylüleri, tüketim fazlası enerjiyi dağıtım şirketlerine satarak gelir elde ediyor.

Örencik köyü sakinlerinden Sevim Aslan, AA muhabirine, GES projesinden geçen yıl eylül ayında haberdar olduklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, "Eskiden 1000 liraya yakın gelen elektrik faturası şimdi hiç gelmiyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Necla Akdoğan da yaklaşık 6 aydır kullandığı sistem sayesinde artık elektrik faturası ödemediğini anlattı.

Kaman köyü muhtarı Ali Bali da projenin ardından güneş enerjisinden yararlanmaya başladıklarını belirterek, "Devletimize bunu köyümüze getirdiği için teşekkür ederiz. Evlerimize önceden 3 bin lira fatura geliyordu artık 10-20 lira geliyor. Çok faydasını gördük, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.