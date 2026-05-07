Osman Gazi'nin fethettiği kale definecilerin elinde can çekişiyor! Restore edilirse turist akınına uğrayacak!

Kale hakkında bilgi aktaran Ahmet Şen, "Sakarya'nın en büyük tarihi değerine sahip olan, 5. ve 6. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından inşa edilen kale, bölgeye hakim bir noktada. Gelebilecek tehlikelere karşı yaklaşık 100 metre boyunca bir sur inşa etmişler. Kalenin doğu kısmında sarp kayalıklar olduğu için sadece duvar örmüşler, güney kısmından gelebilecek tehlikeler için mancınık bölgesi yapmışlar. Sakarya'nın en büyük tarihi değerine ne kurumlar ne siyasiler sahip çıkıyor. Ben 2019-2024 döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi iken birçok kez gündeme getirdim ama herhangi bir çalışma yapılmadı, hala da yapılmıyor. D-650 kara yolundan günde yaklaşık 45 bin araç geçiyor ve Paşalar Kalesi'ne 2 kilometre. Eğer bu kale restore edilirse buraya her gün en az 40-50 araç gelir ve ekonomik değer katar. Her ilçenin kendine göre zengin kaynakları var. Burası 1850 yıllık bir yapı, kırıyorlar, döküyorlar ve her gün defineciler geliyor. Definecilerin kırıp, dökmelerine rağmen bile kale direniyor ve ‘Ben buradayım' diyor" dedi.