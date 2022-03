Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar! Will Smith Chris Rock'ı sahnede tokatladı...

'BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK'

Jada Pinkett Smith, geçen yıl rap'çi August Alsina ile kısa bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Hatta bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkında da şunları söyledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık. Ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık."