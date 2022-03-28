Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar! Will Smith Chris Rock'ı sahnede tokatladı...
Oscar Ödülleri töreninde Chris Rock'ın sözleri Will Smith'i çılgına çevirdi. Sunucu Chris Rock'ı sahnede 'Karımın adını ağzına alma!' diyerek tokatlayan Will Smith küfür ederek yerine oturdu. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı.
'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA'
Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.
TV TARİHİ İÇİN MUAZZAM BİR GECEYDİ
Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi.
Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."
TWITTER'DA 'ŞOV DEĞİL, GERÇEKTİ' MESAJI
İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.
AĞLAYARAK AKADEMİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ, AMA ROCK'IN ADINI BİLE ANMADI
Bu olayın ardından King Richard filmiyle kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Will Smith, teşekkür konuşmasında bu olaya da değindi. Konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarını tutamayan Smith, ödülü veren Akademi'den de özür diledi. Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti.
'SEVGİ, SİZE ÇILGINCA ŞEYLER YAPTIRIR'
Smith, konuşmasında canlandırdığı Richard Williams karakterine de gönderme yaparak onun ailesinin en büyük koruyucusu olduğunu söyledi. Will Smith kendisinin de sevdiği insanları korumak istediğini ekledi. Oyuncu "Sanat, hayatı taklit eder. Ben çılgın bir baba gibi görünebilirim. Ama sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi. Akademi'nin Will Smith'e ceza verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.
SAÇINI NEDEN KISA KESTİRDİĞİNİ ANLATMIŞTI
Jada Pinkett Smith geçen yılın aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlatmıştı. Genellikle eşiyle özel hayatları hakkında açıklamalar yapan Smith, o paylaşımında sağlık sorununu masaya yatırdı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.
'SORU SORMAMANIZ İÇİN...'
"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gün aniden oldu" diye her şeyin başlangıcını anlattı. Videoda takipçilerine "Alopesi ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: " İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim."
'AVUCUM DÖKÜLEN SAÇLARIMLA DOLDU'
Jada Pinkett Smith, saç kaybıyla ilgili ilk açıklamalarını 2018 yılında Red Table Talk adlı programında yapmıştı. Bu sorunun nasıl başladığını da şöyle anlatmıştı: "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." Pinkett Smith, o süreçte daha kısa saç modellerini denediğini bazen de saçını örttüğünü anlattı.
ALOPESİ AREATA NEDİR?
Tıpta alopesi areata halk arasında da saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.
AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI
Jada Pinkett Smith ile eşi Will Smith, bir süredir "açık evlilik" sürdürdükleri de dahil özel hayatlarıyla ilgili birçok ayrıntıyı basına verdikleri röportajlarda gözler önüne serdikleri için eleştiri konusu olmuştu. Gazetecilerin artık çiftle bu tür röportajlar yapmasını istemeyen Dexter Morales adlı sosyal medya kullanıcısı bir imza kampanyası başlattı. Morales'in Change.org'da "Will ve Jada Smith ile röportaj yapmayı bırak!" sloganıyla 26 Kasım'da başlattığı kampanya için şu ana kadar 2500'den fazla imza toplandı.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Morales kampanyayı başlatma nedenini açıklamadı ama imzalayanlar, ünlü çiftin özel hayatının mahrem detaylarını ifşa etme eğiliminden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Bir kullanıcı, "Bu çift hakkında öğrendiğim her şey benim isteğim dışında. Bizi rahat bırakın" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı da "Dürüst olmak gerekirse bu çok fazla. Ünlüler genellikle bilmek istediğimizden daha fazla bilgi paylaşmazlar, ancak bu çift gerçekten bir istisna. İlgi odağından biraz uzaklaşmaları gerekiyor" diye yazdı.
1997 YILINDAN BU YANA EVLİLER
1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, geçen eylül ayında evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" diye konuştu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti.
JADA, GELENEKSEL EVLİLİĞE İNANMIYORDU'
"Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü" diyen Smith "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Will Smith "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik. Ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk" dedi.
'BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK'
Jada Pinkett Smith, geçen yıl rap'çi August Alsina ile kısa bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Hatta bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkında da şunları söyledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık. Ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık."
SAÇINI SÜREKLİ KAZITIYOR
İngiliz sunucu Gail Porter da alopesi nedeniyle çok fazla saç kaybetti. O da çareyi tüm saçını kazıtmakta buldu. Uzun süre o şekilde kamera karşısına geçen Porter, gördüğü tedavinin ardından tekrar saçlarını uzattı. Fakat sonra artık alameti farikası haline gelen kazınmış saçlarına geri dönmeye karar verdi.